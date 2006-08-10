Киев завалят арбузами

В Киев на протяжении летне-осеннего сезона предусмотрено завезти по меньшей мере 18 тыс. 542 тонны арбузов и дынь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это предусмотрено распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Мэр обязал районные госадминистрации отправить в южные области страны группы специалистов, которые должны заключить соглашения и графики поставок арбузов и дынь.

Больше всего продукции будут реализовывать в Святошинском (как минимум 2 тыс. 892 тонны), Соломенском (2 тыс. 600 тонн), Шевченковском (2 тыс. 100 тонн) и Деснянском (1 тыс. 950 тонн) районах. Их будут продавать в 219 стационарных магазинах и 383 точках мелкорозничной торговой сети города.

«Сейчас киевлянам предлагают, преимущественно, выращенные под пленкой арбузы и дыни, которые завозят коммерческие структуры, - отметила заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ, на которую возложен контроль за выполнением распоряжения. - Массовый завоз в город бахчевых позволит не только удовлетворить спрос, наполнить потребительский рынок экологически чистым продуктом, но и создать на нем здоровую конкуренцию и обеспечить таким образом общее снижение уровня цен, прежде всего, на арбузы”. По ее словам, уже сегодня ОАО «Киевская компания оптового рынка» отпускает их по оптовой цене 0,75 грн. за кг, поэтому в торговой сети появились арбузы по 1-1,10 грн. за кг. “А когда начнется их массовый завоз, полосатые ягоды станут еще дешевле», - заверила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.