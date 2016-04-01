Кириленко в 2015 году заработал всего 74 тысячи гривень

16:51, 01 апреля 2016
Политика
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Вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко за 2015 год получил совокупный доход в размере 74 398 гривень, а 168 184 гривни получили члены его семьи.

УНИАН

Об этом говорится в декларации вице-премьера о доходах за 2015 год, опубликованной на правительственном портале.

Согласно документу, весь совокупный доход Кириленко и его семьи – это только заработная плата. Среди задекларированного имущества, находящегося в собственности или аренде Кириленко, указано две квартиры площадью 53,2 и 154,8 квадратных метра.

Также, как свидетельствует декларация, вице-премьер владеет автомобилем Skoda Superb 2013 года выпуска.

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