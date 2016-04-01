Кириленко в 2015 году заработал всего 74 тысячи гривень

Об этом говорится в декларации вице-премьера о доходах за 2015 год, опубликованной на правительственном портале.

Согласно документу, весь совокупный доход Кириленко и его семьи – это только заработная плата. Среди задекларированного имущества, находящегося в собственности или аренде Кириленко, указано две квартиры площадью 53,2 и 154,8 квадратных метра.

Также, как свидетельствует декларация, вице-премьер владеет автомобилем Skoda Superb 2013 года выпуска.

Читайте такжеКернес показал декларацию: ни квартиры, ни машины