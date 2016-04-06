Ривненский облсовет отказал предпринимателям, желающим легально добывать янтарь

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на внеочередной сессии облсовета 6 апреля.

Накануне вопросы предоставления недр в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки янтаря, обсуждались на заседании профильной постоянной комиссии облсовета по экологии, природопользованию, охране окружающей среды и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Согласно информации, которой располагает комиссия, уставный капитал семи обществ, которые заявили о желании добывать янтарь, незначительный. Пять из них заключили договора аренды на одну буровую установку, которой владеет одно и то же предприятие-арендодатель.

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Присутствующие на заседании председатели районных советов северных районов области, где хотели получить земельные участки заявители, отметили, что им неизвестны эти общества. Ни одно из них не заключало инвестиционные договора. Полностью отсутствует социальная составляющая, а предоставление им недр в пользование только ухудшит и без того напряженную ситуацию на Полесье, отметили представители региона.

Соответственно, депутатам было подано семь проектов постановлений, в которых рекомендовалось предпринимателям отказать в предоставлении недр в пользование.

Решение единогласно поддержали 58 присутствующих в зале депутатов.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Ровенской области проблема с нелегальной добычей янтаря достигла настолько угрожающих размеров, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе попросила провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное этой проблеме.