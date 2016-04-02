Деканоидзе предлагает провести расширенное заседание СНБО по ситуации с янтарем

«Янтарные войны – запущенная болезнь страны, которая с каждым днем только обостряется.

Стычки между старателями и правоохранителями, отсутствие стратегического плана на государственном уровне, контрабанда янтаря и политизированность борьбы с нелегальной добычей камня – уже стали неотъемлемой частью зрелища, за которым с экранов телевиденья наблюдает вся страна», - отметила глава Нацполиции.

Читайте такжеЖурналисты рассказали, как работает "янтарная мафия" на Полесье

Она также добавила, что полиция реагирует на все нарушения закона, но вряд ли сможет управиться с этой проблемой без изменений в законодательстве. Пример – Сарненский район Ровненской области, где на этой неделе, после очередной стычки с нелегальными старателями, пострадали десять полицейских.

«Ситуация непростая и требует незамедлительных системных решений. В том числе – и кадровых. Только что я подписала поручение о создании оперативного штаба. В него войдут представители блока общественной безопасности Нацполиции, криминального блока, патрульной службы – общей численностью 150 человек.

Завтра на место выезжают члены оперативного штаба. Совместно с представителями Генпрокуратуры, СБУ и ОГА они должны изучить ситуацию и наработать комплекс оперативно-профилактических мероприятий – на случай возникновения возможных конфликтных ситуаций», - пояснила Деканоидзе, - Мы в первую очередь будем защищать безопасности местных жителей».

Но чтобы разрешить эту проблему раз и навсегда, по мнению главы Нацполиции, "необходим системный подход. Государственная стратегия – как прекратить произвольный старательский промысел и направить многомиллионные финансовые потоки от добычи камня не в чей-то карман, а в государственную казну. Разработать стратегический план, принять современную законодательную базу. Ведь в течение всей независимости у страны не было и нет комплексного подхода по добыче янтаря. Что уже грозит экологической катастрофой".

Она также убеждена, что правоохранительная система должна работать в едином направлении по борьбе с контрабандой. Нужно перекрыть нелегальные каналы вывоза янтаря за границу. Это даст возможность исключить все политические интересы и амбиции по его добычи.

«Я обращаюсь к высшему руководству страны с просьбой незамедлительно созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы начать наработки комплексного плана», - подчеркнула Деканоидзе.