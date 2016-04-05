В Кремле заявили, что на сегодняшний день решение об обмене Савченко не принято

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН. «Савченко осуждена, она заключенная и сегодня приговор вступил в силу и конечно это не прерогатива Кремля отслеживать условия содержания заключенных, режим питания и другие вопросы, а также место нахождение в том или ином тюремном учреждений», - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос, можно ли говорить о сроках принятия решения по Савченко он сказал: «Я бы не стал этого делать. Здесь вряд ли уместны какие-то широкие публичные обсуждения».

Он подчеркнул, что на данный момент какие-то решения по обмену Савченко не приняты.

«По состоянию на сегодня нет (не принято решение об обмене - УНИАН)», - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня не запланированы консультации с украинским руководством по обмену Савченко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии. После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

По словам адвоката Марка Фейгина, в настоящее время Надежда прекратила употреблять детское питание и пьет только воду.

Адвокат Николай Полозов сегодня, 5 апреля, сообщил, что власти РФ могут c сегодняшнего дня этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

Он отметил, что с сегодняшнего дня приговор по делу Надежды Савченко вступил в силу. Онаа приняла решение его не обжаловать, поскольку не верит в российскую систему правосудия, этот приговор не признает и не намерена дальше принимать участие в судебном фарсе.

«Уже с сегодняшнего дня органы ФСИН имеют право начать этапировать Надежду Савченко к месту отбывания наказания, но я надеюсь, что руководство ФСИН не станет обострять ситуацию и начинать немедленное этапирование Савченко», - написал Полозов.

Он напомнил, что завтра Савченко объявляет сухую голодовку.