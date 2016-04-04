В РФ не видят препятствий для этапирования Савченко: "показатели здоровья в пределах нормы"

Состояние здоровья Надежды Савченко в данный момент позволяет ее этапировать. Об этом сообщил глава общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, член экспертного совета и руководитель рабочей группы по ОНК при уполномоченном по правам человека в РФ Леонид Петрашис, передает ТАСС.

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"Все показатели здоровья у нее в пределах нормы, вес 64 кг, немного понижено давление. Медики МСЧ -61 ГУФСИН РФ по Ростовской области не фиксируют никаких отклонений, опасных для жизни и здоровья", - уточнил Петрашис, ссылаясь на информацию руководства Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области.

Он добавил, что Савченко находится под постоянным наблюдением врачей, которые посещают ее дважды в день.

"Каких-либо жалоб на состояние здоровья от нее в последнее время не поступало. По информации руководства ГУФСИН, пока нет каких-либо препятствий, связанных со здоровьем, для этапирования бывшей украинской военнослужащей после вступления приговора в законную силу", - отметил Петрашис.

Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.