НБУ ввел в обращение памятную монету «Крещение Киевской Руси» (фото)

По случаю 1020-летия крещения Киевской Руси Национальный банк Украины с 17 июля ввел в обращение памятную монету «Крещение Киевской Руси» из серии «2000-летие Рождества Христова» номиналом 100 гривен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета изготовлена из серебра, качество чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 1000 г, диаметр – 100 мм, тираж – до 800 штук. Группа монеты рифленая.

На аверсе монеты вверху расположен Малый государственный герб Украины, по кругу на фоне стилизованного орнамента – надписи: «Национальный банк Украины» (вверху), «Сто гривен» (внизу), между ними – год чеканки монеты 2008 (справа), обозначения металла и его пробы – Ag 999, масса в чистоте – 1000, логотип Монетного двора Национального банка Украины (слева). В центре монеты в кругу, образованном из стилизованных лучей, расположен крест и надписи полукругом: «Православие из Киева по всей Руси».

На реверсе монеты изображена многофигурная композиция крещения, под которой надпись «988 год», вверху полукругом надпись – «Крещение Киевской Руси».

Автор эскизов – Святослав ИВАНЕНКО, авторы моделей – Владимир АТАМАНЧУК, С. ИВАНЕНКО.

Фото с официального сайта Национального банка Украины