Оползень в Черновцах: возле жилых домов образовалась трещина в земле длиной 300 метров (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, оползень произошел возле жилого дома на улице Золочевской сегодня около 7:00.

Жительница дома №7 рассказала корреспонденту УНИАН: "Услышала грохот и увидела, как трескается стена в моем доме. Очень испугалась, схватила ребенка и выбежала на улицу".

Читайте такжеВо Львове доставили в больницу двух рабочих - пострадали из-за оползня

Примерно в 8:00 на место происшествия прибыли представители Черновицкого городского совета и сотрудники управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области. Дома отключили от водо-, газо - и электроснабжения, установлена охрана.

«В земле сформировалась трещина шириной 30 см и длиной 300 м. Местами грунт просел на полметра. В зоне оползня оказались 3 дома. Опасность реальная. Поэтому 8 жильцам из этих домов предложено переселиться», - сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черновицкого городского совета Владимир Самолюк.

Сейчас специалисты проводят обследование территории.

По словам местных жителей, оползень мог произойти из-за кирпичного завода, который неподалеку от места оползня добывает глину.