В Конотопе неизвестные подожгли здание местной телестудии (фото)

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Сумской области, 1 апреля в 4:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от дежурного государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на Конотопской студии телевидения произошел пожар. На место происшествия для выяснения обстоятельств прибыла следственно-оперативная группа.

"По словам сторожа, около четырех часов утра она услышала, как в одной из комнат помещения разбили стекло. Открыв дверь данной комнаты, увидела, что там произошел пожар. Женщина сразу вызвала пожарных и сообщила директору студии", - сообщают в полиции.

С места происшествия изъяли бутылку со следами копоти и остатками горюче-смазочного материала, которую направили на экспертизу.

Огонь уничтожил аппаратуру, компьютерную технику и мебель. Пострадавших в результате пожара не имеет.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по статье ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к этому происшествию.

Как сообщал УНИАН, в середине марта во Львове забросали "коктейлями Молотова" творческую мастерскую главного архитектора города.