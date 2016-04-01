СБУ разоблачила схему разворовывания сотен тысяч гривен, выделенных на фортификационные сооружения (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители совместно с работниками Госкомитета финмониторинга установили, что часть целевых бюджетных ассигнований на создание в Одесском регионе оборонительных линий была перечислена злоумышленниками ряду коммерческих структур Николаевской области и затем разворована.

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Во время проведения обысков в семи фирмах сотрудники спецслужбы обнаружили документацию, печати и штампы, которые подтверждают осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также изъято 320 тыс. грн наличными, на счетах заблокировано более 430 тыс.

«Уже задокументировано хищение 640 тыс. грн, выделенных на фортификационные сооружения. Проверка финансовой деятельности коммерческих структур, задействованных в коррупционной схеме, продолжается», - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по статьям 205 (фиктивное предпринимательство) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, в ходе которых выясняются все обстоятельства хищения бюджетных средств, которые выделялись на повышение обороноспособности страны.