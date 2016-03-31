Во Львове сорвали представление областного прокурора, назначенного Шокиным перед своим увольнением (фото)

12:28, 31 марта 2016
Общество
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В областной прокуратуре Львова сегодня, 31 марта, из-за протеста общественных активистов не состоялось запланированное представление нового прокурора области Виталия Мякишева, назначенного на эту должность уже экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным перед самым его увольнением.

У Львові протестують против призначення областного прокурора / фото Galinfo

Как отмечает местное издание Galinfo, активисты объяснили, что выступают против практики назначения нового прокурора без публичного обсуждения.

Сообщается, что активисты пришли в прокуратуру, "вооружившись" яйцами и томатным соком, а также начали собирать деньги на билет до Житомира для нового прокурора, ведь до этого назначения Мякишев был заместителем прокурора Житомирской области.

Активісти обурені призначенням нового обласного прокурора / фото Galinfo

При этом чтобы представить нового прокурора, во Львов приехал заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Издание также сообщает, что после этого в прокуратуре Львовской области проходило совещание с участием прокуроров и общественных активистов.

Активісти вимагають припинити призначати прокурорів без погодження / фото Galinfo

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта Верховная Рада отправила скандального генерального прокурора Виктора Шокина в отставку.

Перед самым своим увольнением Шокин успел уволить из органов прокуратуры своего заместителя и прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, с которым у него был длительный конфликт.

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