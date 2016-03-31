Во Львове сорвали представление областного прокурора, назначенного Шокиным перед своим увольнением (фото)

Как отмечает местное издание Galinfo, активисты объяснили, что выступают против практики назначения нового прокурора без публичного обсуждения.

Сообщается, что активисты пришли в прокуратуру, "вооружившись" яйцами и томатным соком, а также начали собирать деньги на билет до Житомира для нового прокурора, ведь до этого назначения Мякишев был заместителем прокурора Житомирской области.

При этом чтобы представить нового прокурора, во Львов приехал заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Издание также сообщает, что после этого в прокуратуре Львовской области проходило совещание с участием прокуроров и общественных активистов.

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта Верховная Рада отправила скандального генерального прокурора Виктора Шокина в отставку.

Перед самым своим увольнением Шокин успел уволить из органов прокуратуры своего заместителя и прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, с которым у него был длительный конфликт.

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