Порошенко определил сроки призывов в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 122/2016 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2016 году». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с Указом из Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, Государственной специальной службы транспорта в запас будут уволены военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и отслужили установленные сроки срочной военной службы. Увольнение в запас состоится в апреле - июне и в ноябре 2016 года.

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Указом также предусмотрено увольнения в запас в октябре - декабре 2016 года других военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Указом определены сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: 5 мая - 30 июня и октябрь - ноябрь 2016 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 5 апреля 2016 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября 2016 года, подчеркивается в сообщении.