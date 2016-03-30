Российский корабль до сих пор остается у побережья Мариуполя – пограничники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как информируют в ведомстве, 28 марта около 17.30 примерно в 10 милях от берега близ Мариуполя "была обнаружена цель, двигавшаяся рекомендованным курсом на восток".

Во время радиообмена цель была идентифицирована как патрульное судно береговой охраны ФСБ РФ "Тихий Дон", которое не имеет вооружения на борту. Около 18.00 для сопровождения и наблюдения за судном отправились катера морской охраны Госпогранслужбы, отмечается в сообщении.

Капитан этого судна заявил, что осуществляет контроль за выловом биоресурсов в данном районе, сообщили в пограничном ведомстве.

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В настоящее время судно все еще находится в районе обнаружения под наблюдением катеров морской охраны Госпогранслужбы. По данному факту проинформированы подразделения ВС Украины и взаимодействующие правоохранительные органы, подчеркивается в сообщении.

При этом в ГПСУ отметили, что в соответствии с действующим законодательством (закон Украины от 20.04.04 №1682-1V, которым ратифицирован договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива), Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и РФ.

А в соответствии с приложением 10 протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от 29.10.2015 года: "...каждая сторона на равноправной основе осуществляет контроль и мониторинг изъятия ресурсов активными орудиями лова, проводимого с использованием рыболовных, поисковых, приемно-транспортных и научно-исследовательских судов".

Как сообщалось, ранее представитель сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер заявлял, что российское судно "Тихий Дон" у побережья Мариуполя проводит радиоэлектронную разведку.