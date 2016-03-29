В ГПУ не рассматривают ни одной кандидатуры на должность генпрокурора

В Генеральной прокуратуре Украины ни одной кандидатуры не рассматривают на должность генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко сегодня на брифинге.

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"В прокуратуре никого не рассматривают на должность Генерального прокурора, поскольку исключительное право вносить кандидата на должность Генерального прокурора - у президента Украины; кого он внесет, кого депутаты поддержат, с этим человеком весь коллектив Генеральной прокуратуры и будет работать", - заявил Куценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

После увольнения Шокина обязанности генерального прокурора будет исполнять первый заместитель генерального прокурора Юрий Севрук.