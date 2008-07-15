Президент «КИНТО» Сергей Оксанич расскажет, есть ли жизнь во время кризиса

17:35, 15 июля 2008
Общество
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Один из основателей  украинского фондового рынка президент компании «КИНТО»  Сергей Оксанич 17 июля 2008 года с 11-00 до 13-00 на официальном сайте КІНТО  будет отвечать на вопросы людей, которых волнует будущее принадлежащих им акций украинских предприятий и сертификатов инвестиционных фондов.

Кризис на мировых финансовых рынках не обошел и Украину. Затяжная коррекция, дату завершения которой не могут предугадать даже самые профессиональные аналитики,  огорчает много инвесторов, а кое-кого ставит перед тяжелым выбором: продавать акции с убытками или ожидать роста рынка?

Вопросы  можно посылать по адресу: .http://www.kinto.com/focus/conference2.html Все участники  Интернет-общения обязательно получат содержательные и откровенные  ответы.

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