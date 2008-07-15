Президент «КИНТО» Сергей Оксанич расскажет, есть ли жизнь во время кризиса

Один из основателей украинского фондового рынка президент компании «КИНТО» Сергей Оксанич 17 июля 2008 года с 11-00 до 13-00 на официальном сайте КІНТО будет отвечать на вопросы людей, которых волнует будущее принадлежащих им акций украинских предприятий и сертификатов инвестиционных фондов.

Кризис на мировых финансовых рынках не обошел и Украину. Затяжная коррекция, дату завершения которой не могут предугадать даже самые профессиональные аналитики, огорчает много инвесторов, а кое-кого ставит перед тяжелым выбором: продавать акции с убытками или ожидать роста рынка?

Вопросы можно посылать по адресу: .http://www.kinto.com/focus/conference2.html Все участники Интернет-общения обязательно получат содержательные и откровенные ответы.