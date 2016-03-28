Март в Украине завершится теплой погодой: температура на этой неделе наконец достигнет +17°

В течение недели в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. Температура воздуха в течение дня постепенно повысится и составит 28, 29 марта 10-15 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

30 марта на севере похолодает до 7-12 градусов тепла. А 31 марта и 1 апреля столбики термометров достигнут 14-20 градусов тепла.

2 апреля похолодает до 5-12 градусов тепла, а 3 апреля на западе вновь начнется потепление на 3-7 градусов.

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28 и 29 марта дожди пройдут лишь в восточной части Украины, 30 марта осадки распространятся на всю территорию, в конце недели дожди будут чередоваться с сухой погодой.

В Киеве в течение недели ожидается теплая погода, в дневные часы температура составит от +9+11 в начале недели и до +15+17 в конце недели. 2 апреля в столице похолодает до +6+8 градусов. Дожди пройдут 30 марта, к концу недели осадки ослабеют.