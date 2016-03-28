Головная боль для оккупантов: российский ученый спрогнозировал обрушение Керченского моста

Сооружение уязвимо со многих сторон и по нескольким параметрам, заявил известный советский и российский гидростроитель, бывший директор ЛенГЭС (возводил комплекс защитных сооружений Ленинграда от наводнений), профессор Юрий Севенард, передает MK.ru.

По его словам, есть два вида опасности для будущего Керченского моста.

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Первая касается сложных природно-климатических условий, которые проектировщики Керченского моста, судя по всему, не учли. В этом регионе высокая сейсмика, соответствующая 9 баллам.

Кроме того здесь сложная геология (плотные грунты, расположенные на 60 метров ниже уровня воды). Причем сейсмика при опоре на эти плотные грунты (твердые глины) не снижается. Колеблются именно глины, а не вышележащий слабый слой.

"Когда будет стоять мост, эти колебания обязательно будут передаваться его жестким сваям. В итоге во время землетрясения первой потеряется устойчивость основного пролета моста (от точки опирания сваи на глины - высотой около 100 метров)", - говорит ученый.

Кроме того, по словам ученого, в этом регионе бывают очень сильные ураганные ветры, которые могут привести к аварийным ситуациям с машинами на мосту протяженностью, напомним, аж 19 км. Плюс гололедные явления - частый фактор в условиях перемены температур. Ветры, высокая влажность, ледяные дожди (но обледенение может быть и без них) - все это опасно с точки зрения скольжения транспорта. А содержать в безгололедном состоянии мост с фермами (связывающие конструкции) поверху практически невозможно: снизу металлические балки и железобетонное покрытие будут подмерзать.

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ДТП сами по себе и на обычных дорогах часто случаются, а здесь риск увеличивается в несколько раз.

Кстати, есть и третий вид опасности - ледоход. В свое время по указанию Сталина в этом районе (только в другом створе — участке воды) был построен железнодорожный мост в 1944 году. Его разрушило ледоходом, отметил ученый.

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Севенард считает, что лучше всего было бы сделать мост под водой, точнее, целое "гидротехническое сооружения".

"Оно было бы неуязвимо с точки зрения сейсмики, оледенения, падения транспортных средств с высоты и т. д. Основная трасса шла бы по земляной насыпи (она не боится давления льда). Было бы два водопропускных сечения - чтобы обеспечить проточность у берегов и сохранился водообмен, проходила рыба и т.д. А два км. трассы шли бы непосредственно под водой", - отметил ученый.