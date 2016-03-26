СБУ обнародовала поименный список бывших сотрудников, перешедших на сторону врага

Согласно сообщению, в данный список вошли 1391 бывший сотрудник Службы безопасности, в том числе в звании лейтенанта, майора и полковника.

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В частности, в список вошли 135 человек из 3-го управления (с дислокацией в г. Симферополь АР Крым) ЦСО "А" СБ Украины, 8 человек из управления внутренней безопасности СБУ, а также 817 человек из ГУ СБУ в АР Крым, 383 - из УСБУ в Севастополе, 26 человек из санаториев "Евпатория" и "Черноморье", а также из оздоровительного комплекса "Парус" СБУ Украины и другие.

"Помним о предателях", - отмечается в сообщении спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, с февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины – Крым и восточную часть Донбасса и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тыс. человек. Кроме того, почти 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ одобряет такие действия руководства своей страны.