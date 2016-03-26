На Прикарпатье в районной больнице прогремел взрыв (фото)
13:02, 26 марта 2016Общество
2430
Повреждена входная дверь в поликлинику и в фойе, окна фойе и два банкомата.
Фото Facebook/Kolya Nikolay
На Прикарпатье в помещении районной больницы раздался взрыв. Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, об инциденте спасателям сообщили 26 марта, около четырех часов ночи.
Фото Facebook/Kolya Nikolay
Сообщение поступило от дежурного Тлумачского отделения полиции.
Сообщалось, что на улице Винниченко, в фойе поликлиники Тлумачской центральной районной больницы, предположительно, произошел взрыв неизвестного предмета.
Фото Facebook/Kolya Nikolay
На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, управления по эксплуатации газового хозяйства, РЭС. Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет. Повреждена входная дверь в поликлинику и в фойе, окна фойе и два банкомата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter