На Прикарпатье в районной больнице прогремел взрыв (фото)

На Прикарпатье в помещении районной больницы раздался взрыв. Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, об инциденте спасателям сообщили 26 марта, около четырех часов ночи.

Сообщение поступило от дежурного Тлумачского отделения полиции.

Сообщалось, что на улице Винниченко, в фойе поликлиники Тлумачской центральной районной больницы, предположительно, произошел взрыв неизвестного предмета.

На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, управления по эксплуатации газового хозяйства, РЭС. Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет. Повреждена входная дверь в поликлинику и в фойе, окна фойе и два банкомата.