На Прикарпатье в районной больнице прогремел взрыв (фото)

13:02, 26 марта 2016
Общество
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Повреждена входная дверь в поликлинику и в фойе, окна фойе и два банкомата.

Фото Facebook/Kolya Nikolay

На Прикарпатье в помещении районной больницы раздался взрыв. Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, об инциденте спасателям сообщили 26 марта, около четырех часов ночи.

Фото Facebook/Kolya Nikolay

Сообщение поступило от дежурного Тлумачского отделения полиции.

Сообщалось, что на улице Винниченко, в фойе поликлиники Тлумачской центральной районной больницы, предположительно, произошел взрыв неизвестного предмета.

Фото Facebook/Kolya Nikolay

На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции, управления по эксплуатации газового хозяйства, РЭС. Признаков и проявлений горения не обнаружено, пострадавших нет. Повреждена входная дверь в поликлинику и в фойе, окна фойе и два банкомата.

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