СБУ предотвратила более 200 терактов, организаторы которых были подготовлены в РФ - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНИАН.

«Порошенко отметил, что только за 2015 год в Украине было предотвращено более 200 террористических атак, организаторы большинства которых были подготовлены на территории Ростовской и Белгородской областей», - говорится в сообщении.

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«Они планировали террористические атаки в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Львове против мирных граждан Украины. Их цель - запугать страну, дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Они являются ключевым элементом той гибридной войны, которая сегодня ведется против нашей страны», - констатировал президент.