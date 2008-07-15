Киевский штаб по решению транспортных проблем (список)

В столице будет работать городской штаб по ситуативному решению транспортных проблем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Сейчас уже готов соответствующий проект распоряжения, где учтено положение о городском штабе и его составе. В соответствии с возложенными задачами, штаб будет рассматривать заявления жителей города по общественным проблемам дорожно-транспортного комплекса, которые поступают в Службу помощи мэра киевлянам «0-51» и будет принимать соответствующие решения по их устранению. Кроме того, штаб будет разрабатывать проекты городских программ и мероприятий, направленных на решение транспортных проблем, контролировать их выполнение и тому подобное», - информировал Д.БАСС.

Он добавил, что штаб будет функционировать при Киевской городской государственной администрации.

Согласно проекту распоряжения, в состав городского штаба по ситуативному решению транспортных проблем в городе Киеве войдут начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ, генеральный директор КК «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ, генеральный директор КП «Киевпастранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ, начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Марина ЛУКАШИНА, начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ, начальник Коммунальной службы перевозок КГГА Сергей МУШТА, директор КП «Киевтранспарксервис» Елена ПОЛИЩУК, директор КП «Киевдорсервис» Василий СТУС и другие. Возглавит штаб Д.БАСС.