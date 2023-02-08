Каждый день наши медики спасают жизнь тысячам украинцев. Бригады экстренной медицинской помощи первыми прибывают на место событий и делают все необходимое, чтобы помочь раненым. И главную роль здесь играет скорость. Особенно сейчас это важно в прифронтовых зонах. И в то время как враг уничтожает больницы и автомобили скорой, мы должны прилагать все усилия, чтобы помочь нашим врачам.

Ювелирная сеть "Золотой Век" завершила акцию "Новогоднее чудо", которая проходила с 3 декабря по 15 января. Совместными усилиями удалось собрать 13 млн грн на покупку пяти "госпиталей на колесах".

"Мы рады, что поставленная цель была достигнута, а украинцы активно приобщались к акции и подарили часть своей заботы другим", - говорят в компании.

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Средства, которые удалось собрать, будут потрачены на покупку реанимобилей типа С, которые называют "госпитали на колесах", для наших воинов и людей, находящихся в прифронтовых зонах. Такие реанимобили укомплектованы по европейским стандартам высшего класса медицинского транспорта. Они обладают всем необходимым оборудованием и высокой проходимостью, что поможет бригадам экстренной медицинской помощи как можно быстрее прибывать на место событий и сделать все необходимое, чтобы спасти раненых.

"Мы верим в то, что нет большей ценности, чем человеческая жизнь. И рады, что клиенты сети "Золотой Век" разделяют с нами наши ценности. Благотворительные средства будут направлены через фандрейзинговую платформу United24 Министерству здравоохранения Украины на приобретение пяти реанимобилей типа С", - отметили в сети "Золотой Век".

В эти новогодние дни "Золотой Век" не оставил и покупателей без подарков. За время акции разыграли 100 золотых подвесок с бриллиантами и 200 тыс дополнительных скидок на приобретение любимых украшений.

Ювелирная сеть "Золотой Век" благодарит каждого клиента за вклад в это большое дело, за отзывчивость и сплоченность.