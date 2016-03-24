Полторак рассказал, сколько украинских военных остались верны присяге во время оккупации Крыма
Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что 60% личного состава внутренних войск (сегодня Национальная гвардия) остались верными Украине во время оккупации Россией Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил на торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Национальной гвардии Украины.
"Когда началась агрессия против Украины, внутренние войска, а затем Национальная гвардия были первыми, кто встал на защиту. Я помню, когда мы только начинали формировать, когда мы начинали вести боевые действия, очень трудно было. Сегодня уже не все помнят, как мы выходили из Крыма. И внутренние войска вышли с честью и достоинством. 60% личного состава вышли вместе со своим командиром и пошли за ним, и вернулись в Украину", - подчеркнул Полторак.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.