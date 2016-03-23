Борьба с нелегальной добычей янтаря должна вестись не только силами Нацгвардии - командующий

Борьба с нелегальной добычей янтаря должна осуществляться системно всеми силовыми ведомствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

«Безусловно, это является задачей всех правоохранительных органов – обеспечить спокойствие и порядок на определенной территории. Сегодня, наверное, неправильно будет говорить, что это проблема только Нацгвардии или руководителя администрации... Это комплексный подход, и возлагать ответственность только на Нацгвардию, думаю, что это было бы неправильно», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Чугунников обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой ввести в северные районы области Нацгвардию для решения проблемы нелегальной добычи янтаря.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты организации АвтоМайдан провели очередной рейд по местам нелегальной добычи янтаря в Полесье, в частности, возле села Кухитская Воля на границе Ривненской и Волынской областей.