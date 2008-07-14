В Николаевской области столкнулись 3 иномарки и ВАЗ: ранены 7 немцев

В результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области пострадали семеро граждан Германии, среди которых пятеро детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в больницы Николаева.

ДТП произошло 13 июля в 12.30 на 150-м километре автодороги „Одесса – Мелитополь – Новоазовск”. Водитель грузового автомобиля „DAF” с полуприцепом резко затормозил, в результате чего четыре легковых автомобиля – „Хонда”, „Форд”, „Опель” и „ВАЗ”, не выдержав безопасного расстояния, столкнулись между собой.

На месте ДТП работала опергруппа Главного облуправления МЧС.