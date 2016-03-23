Суд признал незаконной надстройку на Доме профсоюзов на Майдане - депутат

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от «Батькивщины» и общественный активист Игорь Луценко.

«Поздравляю всех, для кого Дом профсоюзов, Майдан – место особое. Есть победа! Только что городская власть выиграла Высший хозсуд по делу о незаконной надстройке над Домом профсоюзов на Крещатике. Редко такое случается, поэтому хочу поздравить КГГА и лично мэра Виталия Кличко с победой. Курс – правильный», - написал Луценко.

Он добавил, что эта победа в суде является примером того, что «если мэр хочет, то он может».

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«Спасибо Кличко, что откликнулся на обращение депутатов, в частности, на мое (об этом я писал мэру еще с 2014 года). Было бы радостно увидеть продолжение этой работы, начатой юристами городской власти. Было бы прекрасно убедиться, что другие скандальные надстройки также не останутся без внимания. И не только надстройки, но и незаконные застройки вообще», - отметил Луценко.

В частности, он обратил внимание на надстройку двух этажей над доходным домом Ханенко по улице Терещенковской, 13, надстройки на домах в Музейном переулке, на улице Мазепы и т. п.

Кроме того, Луценко отметил, что 14 октября 2014 года был принят «ряд противоречивых законов, которые препятствуют обществу, в частности, возвращать награбленное – землю, коммунальное имущество и исправлять последствия архитектурного беспредела».

«Механизм простой – закон теперь требует пошлину как процент от стоимости иска. А поскольку бюджеты госорганов и органов местного самоуправления крайне лимитированы, то и возможности подавать в суд искусственно ограничиваются», - пояснил депутат.

Луценко сообщил, что ряд народных депутатов подготовил соответствующий законопроект, чтобы устранить это.

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