Вынесенный Савченко приговор не обоснован и не должен оставаться в силе - HRW

Об этом заявляют в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), сообщает Радио Свобода.

«Надежде Савченко не был обеспечен справедливый суд, вынесенный приговор не обоснован и не должен оставаться в силе. Безусловно, смерть Игоря Корнелюка и Антона Волошина (российских журналистов – ред.) требует привлечения виновных, но не в рамках процесса, который был крайне политизирован с самого начала и который не соответствует базовым требованиям к правосудию», – говорится в заявлении директора HRW по Европе и Средней Азии Хью Уильямса.

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Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.