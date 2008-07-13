На помощь сухогрузу "Леманн Тимбер" вышел американский корабль

Американский корабль "Монсон" направляется к терпящему бедствие сухогрузу "Леманн Тимбер", который подал сигнал бедствия 12 июля, через день после того, как был освобожден из плена сомалийских пиратов). "Монсон" сообщил капитану сухогруза о том, что идет на помощь.

"Леманн Тимбер" два дня дрейфует, поскольку его главная турбина вышла из строя и ее не удается починить. При этом вокруг сильно штормит.

Судовладелец пообещал выслать на помощь морякам буксир "Капитан Михалис", как только получит разрешение на выход из оманского порта Салала. Однако, как объяснил эксперт, "Капитан Михалис" по своему классу не может в шторм сделать быстрый переход, а тем более буксировать на большое расстояние крупное судно.

Украинский омбудсмен Нина Карпачева с группой медиков и психологов намеревалась вылететь к морякам "Леманн Тимбер" в порт Салала. Она информировала о ситуации Министерство иностранных дел Украины, генерального консула Украины в Гамбурге и главу Службы внешней разведки Николая Маломужа. После этого судовладелец заявил, что заказал для спасения "Леманн Тимбер" другой, более мощный буксир.