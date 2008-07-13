На помощь команде "Леманн Тимбер" поедут украинские медики и психологи

На днях в портовый город Салала (Оман), куда из Аденского залива следует освобожденное от пиратов судно "Леманн Тимбер", отправится специальная рабочая группа во главе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, планируется встретить там команду судна и оказать ей экстренную медицинскую помощь, приняв необходимые меры для психологической реабилитации моряков.

По решению руководства Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения в Обман должны отбыть в ближайшее время в составе рабочей группы Омбудсмана высококвалифицированные опытные специалисты медицины катастроф, врачи и психологи.

Вчера состоялось первое заседание отмеченной группы, которая готовится к встрече с моряком на Африканском континенте.

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ откликнулся на обращение Уполномоченного о выделении самолета для чартерного рейса.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО постоянно способствует в организации этой гуманитарной миссии, в том числе в предоставлении воздушного коридора для рейса "Киев – Салала – Киев".

Средства для перелета выделят из резервного государственного фонда, что было подтверждено на встрече Н.КАРПАЧЕВОЙ с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз “Леманн Тимбер” был захвачен сомалийскими пиратами в Аденском заливе 28 мая. На борту судна находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также было четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа.

Сегодня утром у суда «Леманн Тимбер» вышел из строя основной двигатель и судно легло в дрейф. По словам капитана судна Валентина БАРТАШОВА, в течение минувших суток, несмотря на сильный восьмибалльный шторм, судно продолжало двигаться в направлении Султаната Оман.