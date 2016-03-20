СБУ разоблачила схему оформления документов жителям оккупированных территорий

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух экс-правоохранителей и заместителя начальника Управления Государственной миграционной службы в Луганской области, которые незаконно оформляли документы жителям временно оккупированных террористами территорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, схему организовали двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Используя свои старые связи в различных госслужбах, они наладили изготовление паспортов в Артемовске Донецкой области, а также в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

Каждую неделю мужчины на автомобиле приезжали с оккупированной территории и через привлеченных к коррупционной схеме чиновников изготавливали новые паспорта, восстанавливали поврежденные и якобы утерянные, оформляли пенсии, технические паспорта на автотранспортные средства, доверенности и т.п.

Правоохранители задержали злоумышленников в пункте пропуска "Артемовск". Впоследствии сотрудники спецслужбы задержали на взятке в служебном кабинете одного из заместителей начальника Управления Государственной миграционной службы в Луганской области, который был задействован в коррупционной схеме. Чиновник получил деньги за изготовление новых паспортов, замену поврежденных и вклеивание фото без фактического присутствия их владельцев.

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Следователями СБУ в отношении организаторов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), в отношении должностного лица миграционной службы – по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Правоохранители, в частности, проверяют возможные факты оформления паспортов для боевиков незаконных вооруженных формирований.