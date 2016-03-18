На митинге в Севастополе оккупанты рассказали, благодаря чему ВС России заняли Крым
В оккупированном Севастополе 18 марта, на центральной площади Нахимова, прошел митинг, посвященный второй годовщине оккупации Крыма.
Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", митинг не был многочисленным, всего на площади собрались несколько сотен человек, в основном, члены политических партий и общественной пророссийской организации «За Севастополь».
Так называемый председатель правительства Севастополя Сергей Меняйло в своей короткой речи отметил, что «Крым заняли благодаря слаженному взаимодействию российских военных, казаков и местных патриотов».
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
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Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.