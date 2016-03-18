На митинге в Севастополе оккупанты рассказали, благодаря чему ВС России заняли Крым

12:29, 18 марта 2016
Общество
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В оккупированном Севастополе 18 марта, на центральной площади Нахимова, прошел митинг, посвященный второй годовщине оккупации Крыма. 

REUTERS

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", митинг не был многочисленным, всего на площади собрались несколько сотен человек, в основном, члены политических партий и общественной пророссийской организации «За Севастополь».

Так называемый председатель правительства Севастополя Сергей Меняйло в своей короткой речи отметил, что «Крым заняли благодаря слаженному взаимодействию российских военных, казаков и местных патриотов».

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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