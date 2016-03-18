МИД надеется, что санкционный "список Савченко" поможет освободить всех украинских политзаключенных

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко во время Часа вопросов к правительству в парламенте. В частности, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук обратилась к заместителю главы МИДа с вопросом о возможном альтернативном санкционном списке в отношении всех украинских политзаключенных, по аналогии со "списком Савченко".

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Пристайко отметил, что "список Савченко" создается по аналогии со "списком Магнитского" и "идея в том, чтобы расширить его, чтобы можно было использовать и по отношению ко всем политическим заключенным".

"Я надеюсь, что он также будет использован для того, чтобы продолжить давить на Российскую Федерацию для освобождения не только Савченко", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Петр Порошенко передал лидерам ЕС санкционные предложения Украины в отношении лиц, которые фабриковали дело против Савченко.

Порошенко призвал президента Европарламента и президента Европейского совета усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Савченко и других украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

"Я предлагаю, чтобы этот список не был ограничен только случаем Савченко, чтобы в него были включены все ответственные в России к незаконному заключению Сенцова, Кольченка и Афанасьева и других", - заявил Порошенко.

По данным СМИ, в санкционный "список Савченко" вошли 44 россиянина и 2 украинца.