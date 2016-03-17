В МИД РФ заявили послам ЕС о недопустимости "давления на суд" по делу Савченко

Об этом УНИАН сообщили в МИД России по итогам встречи с аккредитованными в Москве дипломатами представительства Европейского Союза и посольств его отдельных стран-членов.

«Отдельно отметили недопустимость попыток оказывать давление на российские судебные власти в контексте дела Н.Савченко, что противоречит общепризнанному демократическому принципу верховенства права», - говорится в сообщении.

Кроме этого, с российской стороны, в частности, было выражено «недоумение отсутствием должной реакции Евросоюза на имевшие место в начале марта нападения на посольство и генеральные консульства России» в Украине.

Читайте такжеВ санкционный "список Савченко" попали 44 россиянина и двое украинцев – журналист

В МИД РФ призвали ЕС оказать более серьезное воздействие на Киев, чтобы, «наконец, появились результаты в расследовании резонансных случаев правового беспредела, включая «дело снайперов», трагедию в Одессе, убийство журналиста Олеся Бузины».

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2015 года в Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ. «Ночью, около 00.50, несколько десятков людей устроили погром нашего консульства – разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой», - сказал тогда украинский консул Александр Ковтун. По его словам, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки.

Ковтун подчеркнул, что на консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции. Ковтун отметил, что сразу после нападения к консульству прибыли российские журналисты.

6 марта 2016 года около 200 радикалов закидали яйцами Посольство Украины в Москве под лозунги «Вон из нашего Киева» и «Киев - русских город».

8 марта 2016 года четырех радикалов организации «Другая Россия» задержали возле консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге после того, как они забросали его яйцами и зажженными файерами.