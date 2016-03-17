В ассоциации медработников раскритиковали позицию МВД в дискуссии о запрете кодеиносодерщих препаратов

«Если вернутся кначалу дискуссии, у меня возникает вопрос, что это, наверное, кому-то нужно. И учитывая нынешнюю атмосферу в обществе, вопросов возникает еще больше. Вопрос об усилении контроля за кодеиносодержащими препаратами поднимался на комитете (по вопросам здравоохранения ВР),в Министерстве здравоохранения. Есть три субъекта, которые должны были бы заниматься данными вопросами. Это врачи, аптечные работники. В конце-концов, есть совет защиты прав пациентов и они могут решать такие вопросы. А если сегодня судьбу пациентов и еще кого-то будут решать органы внутренних дел это противоречит всякой логике. Тем более МВД и так есть чем заняться», - сказал он.

По его словам, вто время, когда наркобизнес и связанная с ним преступность находятся на высоком уровне, вмешательство МВД в деятельность фармацевтической отрасли и аптек выглядит нелепым со стороны министерства шагом.

«Еще 10 лет назад только в Киеве годовой оборот маковой соломки составлял почти 50 млн долларов.Порядок должен быть, нужны цивилизованные механизмы… Ранее стоял вопрос о переходе на опиоидные обезболивающие анальгетики в таблетках. Даже начали их производить. Идею похоронили, хотя весь цивилизованный мир этими препаратами пользуется.», - сказал он.

Загородний добавил,что считает недопустимым принятие важных для общества решений под давлением и при манипуляции общественным мнением.

Ранее руководитель департамента противодействия наркопреступности Министерства внутренних дел Илья Кива заявлял о необходимости учета кодеиносодержащих препаратов. Сегодня под зданием МОЗа ряд общественных организаций так же требовали запретить легальное обращение лекарств содержащих кодеин. Учредителем одной из организаций «Всеукраинский союз ветеранов АТО», организовавшей митинг, является сам Илья Кива, согласно данным госреестра об общественных объединениях.