В Запорожской области 5 подростков совершили групповое изнасилование

В Запорожской области за совершение группового изнасилования задержаны 5 несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в руководстве Управления МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено в одном из сел Ореховского района Запорожской области.

«Подростки 1992 г.р., выйдя из увеселительного заведения, увидели на улице идущую в одиночестве женщину – жительницу этого же населенного пункта. Они напали на нее и изнасиловали», - сообщили в областном УМВД.

На сегодняшний день, по словам собеседника агентства, личности всех подозреваемых в совершении данного тяжкого преступления установлены, подростки-насильники задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – «Изнасилование, совершенное группой лиц», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ведется следствие.