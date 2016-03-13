В Николаевской области во двор главы РГА бросили "коктейль Молотова"

В Николаевской области неизвестные бросили «коктейль Молотова» во двор дома председателя Березанской районной государственной администрации Владимира Трибухи.

Как сегодня сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, инцидент произошел вчера около 4 часов утра.

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"По словам потерпевшего, он, находясь в доме, увидел, что в его дворе что-то пылает. Мужчина вышел проверить и обнаружил, что на капоте его автомобиля "ЗАЗ-М-968" горит какой-то предмет. Глава госадминистрации погасил огонь и вызвал полицию", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители изъяли остатки пластиковой бутылки с веществом и направили на экспертизу.

Следственным отделением открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.