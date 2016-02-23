На Львовщине неизвестные бросили "коктейль Молотова" в старинный замок

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, 23 февраля около 02.20 неизвестные бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом в окно здания старинного замка, которое выходит на центральную площадь города Жолквы – площадь Вичевую.

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Горожане, которые увидели огонь в здании замка, вызвали пожарных. Они быстро потушили огонь, не дав ему возможности разгореться. Пожар был ликвидирован в 02.40.

Огнем уничтожены оконные рамы на первом этаже помещения замка. Вещи, которые принадлежат музею "Жолковский замок", повреждены не были. Пострадавших в результате происшествия нет. Сумма ущерба устанавливается.

На месте происшествия правоохранители обнаружили остатки стеклянной бутылки с надписью "ацетон".

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к попытке поджога замка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога,- наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет).

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Справка УНИАН. Жолковский замок - памятник архитектуры эпохи ренессанса в городе Жолква Львовской области, внесенный в Государственный реестр национального культурного достояния Украины под № 1928 (385/0).

Построили замок по заказу Станислава Жолкевского в 1594-1606 годах как оборонительное сооружение в стиле ренессанса. Замок выдерживал осады, хотя несколько раз его завоевывали казаки. В конце XVII века был резиденцией польского короля Яна ІІІ Собеского.

В настоящее время замок реконструируют, однако для осмотра открыта лишь его часть — внутренний двор и музей.