УНИАН-Поддержка: Минкульт готов оказать методическую помощь в восстановлении работы Дома-музея Светлицкого

Об этом говорится в ответе Министерства культуры Украины на запрос УНИАН относительно возможности возрождения Музея выдающегося украинского художника, который начал функционировать в 1958 и принимал посетителей до закрытия на капитальный ремонт в 1992 году.

«По информации, имеющейся в управлении музейного дела и культурных ценностей Минкультуры, Музей функционировал как отдел Музея истории Киева, отнесенного к сфере управления Департамента культуры КГГА. Таким образом, вопрос возобновления работы Музея с его восстановлением на ул. Дегтярная, 30 должен решаться Киевской городской госадминистрацией как исполнительным органом Киевсовета за счет средств местного бюджета или с привлечением средств из других источников, не запрещенных законодательством», - отметили в Министерстве.

В свою очередь в Департаменте культуры КГГА сообщили, что «на сегодня любые документы, решения, распоряжения о создании мемориального дома-музея Светлицкого как учреждения культуры города (или государства) отсутствуют».

В настоящее время, согласно информации Департамента культуры КГГА, дом Светлицкого находится на государственном учете как памятник культурного наследия местного значения и находится в археологической и архитектурной охранных зонах на территории Государственного историческо-архитектурного заповедника «Древний Киев». Об этом говорится в ответе Департамента культуры УНИАН на сделанный запрос относительно Музея.

При этом сообщается, что согласно данным регистрации Бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, указанный дом зарегистрирован «за различными физическими и юридическими лицами».

«Учитывая изложенное, а также то, что основная часть дома №30 по улице Дегтярной находится в частной собственности, вопрос о дальнейшей судьбе названного дома выходит за пределы компетенции Департамента культуры», - заявляют в этом Департаменте.

Исходя из полученной информации, УНИАН обратился к столичной власти с просьбой разъяснить, в чьей конкретно компетенции решения вопроса о восстановлении Дома-музея Светлицкого, о текущем состоянии дома №30 по ул. Дегтярной и его дальнейших перспективах.

Также УНИАН надеется получить от киевской власти информацию о принятых мерах по сохранению Дома-музея Светлицкого, который является объектом-памятником местного значения.

Относительно экспонатов Дома-музея художника УНИАН в Департаменте культуры сообщили, что предметы из экспозиции, которые находились на учете в фондовой коллекции Музея истории Киева, в 2003 были перевезены в фондохранилища музея, а в 2004 году – вместе со всей фондовой коллекцией – в помещения в Украинском доме, где они и хранятся в настоящее время.

Часть мемориальных вещей сейчас представлены в экспозиции Музейно-выставочного центра Музея истории города Киева по ул. Б.Хмельницкого,7.

«На сегодня в Музее истории.Киева проводится общая сверка музейных предметов, поэтому информация относительно целостности коллекции может быть предоставлена только после окончания полной сверки фондов», - отметили в Департаменте культуры.

Как сообщал УНИАН, сейчас УНИАН реализует проект «УНИАН-поддержка», в рамках которого к агентству обратились потомки художника с просьбой содействовать в решении проблемы восстановления дома-музея Светлицкого в столице.

Именно в этом доме длительное время - с 1872 до 1948 жил и работал выдающийся художник. История вопроса изложена в публикации УНИАН.