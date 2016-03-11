Во Львовской области столкнулись два пассажирских автобуса: госпитализированы более 20 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в селе Бендюга Сокальского района около часа назад.

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По данным полиции, более 20 пострадавших в результате ДТП госпитализированы в медицинские учреждения. Среди травмированных есть дети и подростки, добавили в полиции.

Как рассказала УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, в 17.00 в селе Бендюга Сокальского района столкнулись два пассажирских рейсовых автобуса: «Shaolin» сообщением Червоноград – Яструбичи и «БАЗ» сообщением Червоноград – Радехов – Щуровичи.

По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса «Shaolin» нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом «БАЗ».

В полиции отметили, что в настоящее время информации о погибших нет. В Червоноградскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести обратились более 20 пассажиров обоих автобусов, среди которых трое несовершеннолетних.

«Точное количество пострадавших, а также характер их травм будет уточняться, поскольку теперь медики работают над оказанием неотложной медицинской помощи пострадавшим, четыре человека уже госпитализированы. Их количество может возрасти», - отметили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение транспорта на данном отрезке дороги временно перекрыто, объезд осуществляется по другому участку трассы.