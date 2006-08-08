Фонд содействия молодежному строительству не оправдывает ожиданий

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству не обеспечил в 2005 году надлежащего выполнения бюджетных программ, назначенных на строительство и приобретение молодыми гражданами жилья, и эффективного управления бюджетными средствами, направленными на их реализацию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты по итогам проверки использования Фондом средств государственного бюджета.

По данным пресс-службы, в 2005 году Фонд неэффективно использовал бюджетных средств на 35,8 млн. грн., что привело к образованию задолженности перед заемщиками по выплате частичной компенсации.

Аудиторы отметили, что действующие на сегодня механизмы предоставления государственной поддержки молодежи в решении жилищной проблемы не обеспечивают доступность жилья для молодежи со средним уровнем доходов.

Счетная палата еще в 2004 году отмечала нецелесообразность и неэффективность существующего механизма частичной компенсации процентной ставки по кредитам, поскольку она недоступна молодым семьям, которые нуждаются в государственной поддержке, и вызывает использование бюджетных средств на удешевление скупки зажиточными молодыми лицами жилья.

В пресс-службе сообщили, большинство граждан, которые в 2005 году получили право на частичную компенсацию, не нуждалось в улучшении жилищных условий. Так, одинокая молодая гражданка из г. Херсон, которая не нуждалась в улучшении жилищных условий, за счет кредита банка приобрела квартиру площадью 262 кв. м стоимостью 1,3 млн. грн. с последующей частичной компенсацией процентов за счет бюджета.

Неконтролированное заключение Фондом договоров на частичную компенсацию процентной ставки кредитов коммерческих банков и увеличение Правительством посреди бюджетного года ее размера привели к необходимости увеличения бюджетных назначений на эти цели в 2005 и 2006 годах на 15 и 30 млн. грн., соответственно, за счет уменьшения утвержденных назначений на предоставление льготных долгосрочных кредитов. В то же время для малоимущих молодых семей более доступным является механизм предоставления льготных кредитов, считают в Счетной палате.

В 2006 году потребность Фонда в бюджетных средствах для выполнения обязательств перед заемщиками по выплате частичной компенсации составляет, по меньшей мере, 120 млн. грн., что вдвое больше уточненных годовых назначений на эти цели. Для полного погашения обязательств только по заключенным в 2005 году договорам (исходя из среднего срока погашения кредита 13-16 лет), при учетной ставке НБУ 9,5% необходимо около 1 млрд. грн. бюджетных средств, отметили в пресс-службе.

Проверкой выявлено, что постановлением правительства и приказом Минсемьимолодежспорта изменены определенные Законом Украины "О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине" приоритеты в предоставлении кредитов на жилищное строительство, в первую очередь, семьям с детьми. Переход на рейтинговую оценку кандидатов, в соответствии с которой 1 балл определен на ребенка, 8 баллов - ученым, 7 баллов - спортсменам, не обеспечивает семьям с одним и двумя детьми, которые не являются молодыми учеными или спортсменами, первоочередного права на получение кредита. При этом первым (основным) условием участия в рейтинге определена платежеспособность кандидата, отмечает РПУ.

Отсутствие нормативного ограничения по предоставлению одному и тому же лицу двух видов государственной поддержки создает условия для приобретения молодыми гражданами квартир с частичной компенсацией процентной ставки после реализации ими права на получение льготного долгосрочного кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья за бюджетные средства.

Аудиторы отметили то, что при условиях обеспечения жильем ежегодно только 1,1-1,5% молодых семей, которые находятся на квартирном учете, предоставление за счет бюджетных средств двух видов государственной поддержки (льготный кредит и частичная компенсация процентной ставки) одновременно одной и той же семье или молодой семье, которая вообще не нуждается в улучшении жилищных условий, является неэффективным использованием бюджетных средств.