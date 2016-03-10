Украина не должна рассчитывать на сценарий возможного распада РФ для возврата Крыма - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зисельс сказал во время круглого стола «Статус полуострова Крым и перспективы возвращения его в состав Украины», организованного участниками инициативы «21 ноября», которые пропагандируют в Украине европейские ценности и продвигают украинские ценности в Европе.

Зисельс обратил внимание, что в истории нет примеров, когда Россия когда-нибудь возвращала бы что-то захваченное.

“Просто так, добровольно, под давлением обстоятельств, никто не отдавал из России никогда того, что было «нахапано» за последние 400 лет или больше даже. Поэтому рассчитывать на то, что могут произойти какие-то позитивные сценарии, само по себе невозможно. И единственный сценарий, когда это может произойти под влиянием внутренних процессов в самой России, то есть если наступит аналогичный коллапсу Советского Союза коллапс в России, если на это вообще можно рассчитывать и вообще ожидать, я не уверен, что это так”, - сказал Зисельс.

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В этой связи он обратил внимание, что в СМИ со стороны экспертов и рядовых граждан можно услышать надежду, что из-за возможного коллапса в России, Крым сам по себе вернется. Зисельс считает, что такие утверждения неверны.

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“Чего так? Что мы видим на аналогичных территориях в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии? Это криминализация, это милитаризация этих территорий, это контрабанда, это наркотрафик. Это ожидает и Крым тоже, хоть Крым аннексирован, а те территории - нет. Но, учитывая положение России сегодня, это же мы уже видим за два года... Вот это, к сожалению, ожидает Крым”, - заявил исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин.

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При этом он выразил мнение, что есть и другие факторы, и к примеру, американцы не допустят развала России.

“Потому что для них страшна ситуация, когда мы имеем дело с обломками, раскаленными, вооруженными ядерным оружием. И американцы сделают все возможное, все свои ресурсы положат на то, чтобы Россия не распалась, и чтобы эти ядерные ресурсы остались в одних контролируемых руках”, - пояснил Зисельс.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.