Юристы: с законом о банкротстве хорошо захватывать предприятия

Действующий сегодня в Украине закон о банкротстве требует новой редакции, поскольку зачастую используется для незаконного захвата предприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили управляющие партнеры юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Сергей АЛЕКСЕЕВ, Сергей БОЯРЧУКОВ и президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел МИХАЙЛИДИ.

По словам П.МИХАЙЛИДИ, новая редакция закона должна учитывать особенности судебной практики и экономических преобразований в стране, произошедших за последние 8 лет. «Проблема на сегодняшний день – в отсутствии государственной политики в области финансового оздоровления и банкротства предприятий. Система антикризисного управления предприятиями отсутствует, и закон о банкротстве сегодня используется лишь для обмана коллег контрагентов, для обмана государства в части уплаты налогов и сборов. Его используют для незаконного поглощения предприятий», - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что, например, в России аналогичный закон действует уже в третьей редакции.

В свою очередь С.АЛЕКСЕЕВ и С.БОЯРЧУКОВ подчеркнули, что на сегодняшний день в Украине практически каждое второе предприятие потенциально рискует быть «захваченным». Такая угроза существует из-за ст. 52 закона, которая позволяет признавать банкротом предприятие или частное лицо без его ведома. «Повод для этого дают сами предприниматели, имея привычку регистрировать собственное дело по одному адресу, а работать - по другому. Таким образом, по настоящему адресу предприятия нет, а этого достаточно, чтобы предприятие было признано таким, которое нельзя найти, и заочно признать банкротом», - отметил С.АЛЕКСЕЕВ.

С.БОЯРЧУКОВ отметил, что больше всего рискуют в таких случаях представители среднего бизнеса, поскольку с ними такого рода операции проходят более результативно. Он призвал бизнесменов и частных граждан своевременно рассчитываться с долгами, наличие которых может стать поводом подачи иска в суд, а также внимательнее относиться к заключению договоров и к выполнению условий этих документов.

Справка УНИАН. Закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (ранее «О банкротстве) в Украине действует с 1999 г.