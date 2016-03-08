Мама Савченко отправилась в Россию, чтобы поддержать дочь в суде

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины от ВО «Батькивщина» Алексей Рябчин. «Группа народных депутатов вместе мамой Надежды – Марией Ивановной Савченко отправились в Россию, чтобы поддержать нашу героиню», - сказал Рябчин.

Читайте такжеСавченко не жалуется на условия в СИЗО и готовится к завтрашнему заседанию суда - правозащитницаРанее 78-летняя Мария Савченко записала видеообращение к мировым лидерам с призывом приложить все усилия освобождению к незаконно удерживаемой в РФ украинской летчице, которая объявила сухую голодовку.

Справка УНИАН. Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует осудить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.