Автоперевозчики угрожают блокированием въездов в Киев

Киевские областные автоперевозчики не исключают возможности блокирования подходов к Киеву, в случае, если Кабинет министров завтра на своем заседании не выполнит обещание рассмотреть и принять решения по требованиям перевозчиков.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Регионального совета участников АсМАП в Киевской области, член забастовочного комитета АсМАП Валерий ЧЕРНЕНКО.

«Киевская область будет блокировать таможенные терминалы и государственные учреждения в среду (9 июля – УНИАН), в случае если будут нарушены договоренности с Кабмином», - отметил он.

Однако глава забастовочного комитета АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ отметил, что нет оснований говорить о возможности блокирования, поскольку правительство пошло навстречу. «Нет оснований накалять сейчас обстановку. Да, может, в чем-то правительство не сможет нам пойти навстречу, но заслуживает уважения уже тот факт, что люди пошли на контакт, они нас слушают», - отметил он.

При этом оба представителя АсМАП не исключают, что завтра бастующие сегодня под стенами КГГА перевозчики пойдут под стены Кабмина, однако не бастовать, а для «поддержки правительства в принятии позитивных для перевозчиков решений».

Напомним, вчера, 7 июля, В.ЧЕРНЕНКО сообщил, что АсМАП отказалась от пикетирования Кабмина 8 июля, как это предусматривалось ранее, и будет пикетировать только Киевскую городскую государственную администрацию. «У нас тайм-аут по Кабмину, так как сегодня была встреча с премьер-министром, было заседание по нашим вопросам и принято практически по всем положительное решение, осталось их утвердить на бумаге», - сказал В.ЧЕРНЕНКО. По его словам, все необходимые нормативные документы планируется утвердить в эту среду, 9 июля, на заседании правительства.

Сегодня, 8 июля, около 500-600 перевозчиков пикетируют КГГА. Кроме того, на подходах к Киеву стоят грузовики, по разным данным, от 3 до 5 тыс.

В частности, от КГГА перевозчики требуют отменить распоряжение относительно запрета на въезд в Киев днем грузового транспорта.

Среди требований к правительству - делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов, решить вопрос с ростом цен на топливо и пр.