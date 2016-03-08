Порошенко: мы продолжаем борьбу за освобождение Савченко

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook. «Только что генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, который по моему поручению посетил Надежду Савченко, доложил о встрече. Настроение у Надежды по-настоящему боевое. Мы продолжаем борьбу за ее освобождение», - написал Порошенко.

Читайте такжеКонсулы Украины вновь посетили Савченко в СИЗО – адвокатКак сообщал УНИАН, Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7-го и 8-го марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.