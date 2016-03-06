Российский омбудсмен сообщила родным Савченко об удовлетворительном состоянии ее здоровья - адвокат

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Савченко Николай Полозов.

"Надежда Савченко сейчас в удовлетворительном состоянии. За ней ведется постоянный визуальный контроль, проводятся измерения артериального давления.

На текущий момент применение принудительного кормления и введения жидкости не требуется", - написал Полозов.

По его словам, уже сформирована группа украинских врачей для обследования Савченко, однако еще не согласована дата их допуска к ней.

Напомним, 6 марта в Украине и мире проходит ряд акций в поддержку Савченко.

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Украинку в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в РФ.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

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