В СБУ заявили, что шпионка из РФ опознала "азовца" Краснова

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает "112 Украина".

"Мы хотели бы сегодня продемонстрировать протоколы допроса подозреваемой Коледы. Протокол находится в ее уголовном деле, составленный 8 июля 2014. Во время допроса ей был предъявленн ряд фотографий похожих молодых людей. Но с 4 фотографии, она уверенно опознала Краснова, как того, кто возле метро Шулявская передал ей пистолет. Нам известно, что этот пистолет господин Краснов действительно передал Коледе по указанию своего куратора Голоскокова. Разговоры, которые предшествовали этой передачи тоже в наличии у следствия", - заявил Ткачук.

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Он обратил внимание на события в период с 4 по 9 апреля 2014 года.

"Тогда значительно активизировалась российская деятельность в Херсонской и Николаевской областях, там инициируется ряд протестных акций, во время которых группа антимайдановцев планирует захват здания облгосадминистрации и фактически планирует использовать тот же сценарий, который использовали российские спецслужбы в Луганской и Донецкой областях. Для участия в этой акции, через Киев в Херсон путешествует установленная ​​сотрудница Главного разведывательного управления РФ - Мария Коледа. О ней вспоминает в разговоре Краснов с Голоскоковым, после того как стало известно, что она задержана СБУ", - отметил он.

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Также пресс-служба СБУ в Twitter опубликовала фото якобы опознания, когда Коледа призналась, что Краснов передавал ей оружие.