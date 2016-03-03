Миссия ООН обеспокоена по поводу возможного запрета Меджлиса в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, презентуя в Киеве 13-й доклад миссии о ситуации с правами человека. Доклад охватывает период с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

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По словам Фрейзер, в докладе отмечается, что «тревожным событием стала подача 15 февраля «прокурором Крыма» в «верховный суд Крыма» запроса о признании Меджлиса - органа самоуправления крымских татар - экстремистской организацией и о запрете его деятельности».

Как сказала глава миссии, введение в Крыму законов Российской Федерации отрицательно повлияло на ситуацию с правами человека, «особенно это касается украинского меньшинства и коренного народа Крыма - крымских татар». По ее словам, происходит их преследование.

В докладе сказано, что «сохраняется тенденция уголовного преследования крымских татар - участников демонстраций, а также арестов крымских татар за якобы принадлежность к «террористическим» организациям.

Кроме того, в докладе отмечается, что единственный храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе может быть закрыт.

Также в докладе говорится, что некоторые решения правительства Украины повлияли на права человека в Крыму, например, «решение об ограничении доступа к банковским услугам в материковой части Украины».

«Общественная блокада», которую крымские татары и украинские активисты «незаконно ввели с 20 сентября 2015 года, и которая привела к ряду нарушений прав человека, была снята 17 января», - подчеркивается в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека.