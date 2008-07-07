Денежные переводы PrivatMoney можно получить в банкоматах ПриватБанка

ПриватБанк внедрил услугу получения срочных денежных переводов PrivatMoney в своих банкоматах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, переводы будут доступны для получения в любом банкомате ПриватБанка в Украине и Москомприватбанка в России 24 часа в сутки.

Клиенты уже могут получать в банкоматах переводы PrivatMoney, отправленные из России в Украину. Чуть позже – переводы, адресованные из Украины в Россию и переводы внутри Украины и России. А к концу года планируется, что доступными к выплате в банкоматах станут все виды переводов PrivatMoney, в том числе – все международные.

Справка УНИАН. Отправить и получить переводы PrivatMoney сегодня можно в 60 странах мира – благодаря интеграции с другими международными системами денежных переводов. Собственные пункты обслуживания PrivatMoney (более 4 500) работают в 14 странах: в Украине, России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Кипре, Киргизстане, Латвии, Молдове, Португалии, Таджикистане, Великобритании и Чехии. Операции осуществляются в гривне, российских рублях, долларах США, евро.

ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на конец марта т.г. составили 60 млрд. 667 млн. 073 тыс. грн., обязательства - 53 млрд. 408 млн. 484 тыс. грн., уставный капитал - 4 млрд. 228,25 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2007 года составила 1 млрд. 534,162 млн. грн., в 2006 г. - 506,208 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2008 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 43,44%, опосредованного - 9,59%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.