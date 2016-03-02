Прокуратура открыла дело из-за избиения полицейского Олейника в СИЗО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, расследуется возможное ненадлежащее выполнение работниками Киевского следственного изолятора своих служебных обязанностей, что привело к телесным повреждениям у Олейника.

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Кроме того, по факту причинения телесных повреждений Олейнику расследуется отдельное уголовное производство.

По данным пресс-службы, с целью проведения полного и объективного расследования в указанном производстве создана группа прокуроров во главе с заместителем руководителя местной прокуратуры, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.